SKORPION

Miłość: Dalej poszukujesz odpowiedniego partnera. Być może teraz pojawi się okazja na spotkanie prawdziwej perły.

Praca: Na polu zawodowym zapanuje rutyna, co łatwo doprowadzi cię do frustracji i znużenia. Nie zawsze można robić to, co się chce. Najlepiej przeczekać ten czas.

Twoja szansa: Łatwo wykryjesz kłamstwo i próby oszustwa.