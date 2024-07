Ostatnio obserwujemy jak coraz więcej gwiazd podejmuje wyzwanie jakim jest projektowanie ubrań. Co prawda nie wszyscy od razu decydują się na własną kolekcję, tak jak Natasza Urbańska, ale z dumą prezentują się w swoich autorskich kreacjach na salonach. Choć wychodzi im to z różnym efektem to swoimi projektami mogą poszczycić się m.in. Małgorzata Rozenek, Maja Sablewska, Marta Grycan, Maciej Musiał czy Katarzyna Cichopek. To tylko dowód na to, że projektować każdy może, szczególnie w czasach kryzysu… Takiego zdania jest też Joanna Horodyńska, która od lat związana jest z branżą modową i o tej tematyce wie wszystko.

Stylistka jest zdania, że wystarczy mieć pasję do mody, od lat interesować się nowymi trendami i mieć marzenie, aby stworzyć cos własnego:

- Pewnych rzeczy na pewno trzeba się nauczyć, myślę że przy okazji początkowego projektowania to są jakieś techniczne rzeczy, ale prawdziwe projektowanie wynika z pasji do mody, że ktoś wiele lat interesuje się modą, dotykał tej mody z każdej strony i miał takie marzenie, żeby zająć się też projektowaniem – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami "Dzień Dobry TVN"

Podobne zdanie na ten temat ma także uznany projektant Robert Kupisz. Uważa on, że najwięksi projektanci mody nie posiadają wykształcenia w tym kierunku, a świetnie sprawdzili się w swoich rolach. Jako przykład podał Chanel, która odniosła ogromny sukces w modzie tylko dlatego, że jej kolekcje były odzwierciedleniem jej duszy i doświadczeń życiowych. Tego samego zdania jest Marta Grycan. Przypomnijmy: "Czy Chanel i Versace skończyli jakieś kursy?"

- Największe nazwiska nie kończyły szkół. Chanel nigdy nie kończyła szkoły projektowania, była samoukiem. Swoją twórczość i swój styl oparła na tym, co przeżyła i dlatego zrobiła taką rewolucję. Wielu projektantów nie ma szkoły, bo to tak naprawdę, nie ma ono większego znaczenia – powiedział na antenie TVN’u projektant.

Przypomnijmy, że Robert Kupisz też nie ma ukończonych żądnych studiów związanych z kierunkiem mody i projektowania. Czyżby mówił o sobie?

