Honorata Skarbek wspomina swój debiut radiowy. Gwiazda zmieściła na swoim Instagramie sentymentalny wpis z anegdotą o tym, jak po raz pierwszy usłyszała swój pierwszy singiel "No one" w radiu. To była dla niej bardzo ważna chwila, w której towarzyszyła jej mama. Pojawiły się nawet łzy.

Reklama

Dzisiaj mija dokładnie 5 lat od wydania mojego pierwszego w życiu singla i teledysku "NO ONE", który rozpoczął moją całą przygodę z muzyką na dobre. Przez te kilka lat miewałam różne nastawienie do tego numeru, ale zawsze będę miała do niego ogromny sentyment, ostatnio znów zaczęłam grać go na koncertach ;-) Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę w dużej stacji radiowej. Czekałyśmy razem z moją mamą w moim pokoiku, który miał 6m2, ale gdzie czułam się najlepiej na świecie i trzymając się za ręce, poleciały nam obu łzy, kiedy dobiegły nas pierwsze znajome dźwięki. Cudownie wraca się w pamięci do takich chwil. Pamiętacie, lubicie? - zapytała swoich fanów Honorata Skarbek.

Pod wpisem gwiazdy natychmiast pojawiły się komentarze fanów, wspominających debiut swojej idolki. Nie zabrakło również podsumowań i porównań Honoraty sprzed lat do tej dzisiejszej.

Pamiętam Cię taką, jestem z tobą już bardzo długo, a czas leci niemiłosiernie. Mam tę płytę, do dziś codziennie przed snem słucham. Straszliwie się zmieniłaś przez te 5 lat.

Przypomnijmy, że debiutancka płyta Honoraty Skarbek pt. "Honey" pojawiła się w sklepach w marcu 2011 roku. To właśnie z tego albumu pochodzą hity „No One”, „Runaway” i „Sabotaż”. Od tej pory piosenkarka nagrała jeszcze dwie płyty "Million" (2013 rok) oraz "Puzzle" (2015 rok).

A wy jak sądzicie? Honorata bardzo się zmieniła przez te lata? Ostatnio Honorata zdecydowała się na radykalną zmianę fryzury, a poza tym - nadal zachwyca urodą. Naszym zdaniem, z wiekiem jeszcze bardziej wypiękniała! :)

Zobacz także

Zobacz też: Honorata Skarbek nie może schudnąć przez chorobę! Co się dzieje?

Honorata Skarbek pięć lat temu debiutowała w branży muzycznej.

Instagram

Piosenkarka bardzo zmieniła się przez te lata?

Instagram

Reklama

Honorata Skarbek w czasie pięciu lat zyskała popularność i sukces.