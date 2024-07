Od wczoraj w mediach krąży oświadczenie młodej projektantki Lany Nguyen w sprawie kreacji Honoraty Skarbek, w której piosenkarka odebrała nagrodę za Debiut Roku podczas gali Viva Comet. Z treści wynika, że Skarbek przypisuje sobie pomysł na sukienkę, chociaż koncepcja i wykonanie jest autorstwa Lany Nguyen (czytaj: Honey zasługi przypisuje sobie). Dzisiaj dostaliśmy odpowiedź od managementu Skarbek.

Reklama

W oświadczeniu osób reprezentujących Honey zamieszczone są szczegóły współpracy, z których wynika, że za kreację ze srebrnym body Honey zapłaciła.

- Współpraca przebiegała pomyślnie, oprócz faktu, że kilka dni przed galą, kiedy sukienka była już prawie ukończona, projektantka nagle poinformowała Honey o wycenie sukienki liczącej kwotę z trzema zerami. Ostatecznie koszt sukienki został nieco zmniejszony, a Honey, zaskoczona brakiem informacji na ten temat jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, oczywiście bezproblemowo uregulowała należną kwotę.

Według managementu Skarbek tylko raz pojawił się brak informacji ze strony Honey dotyczący autorki sukienki, chociaż jak sugeruje menadżer, Honorata nie była zobligowana do jakiegokolwiek informowania na ten temat:

- W mediach informacja o L. Nguyen i wykonaniu sukienki na galę dla Honey, była w obiegu zaraz na drugi dzień po gali. Niestety jeden wywiad, w którym nie pojawiło się nazwisko L. Nguyen zbulwersował młodą projektantkę, jak i jej management, czego skutkiem są artykuły na kilku portalach.

Zobacz także

- Za wykonaną pracę L. Ngyuen otrzymała ustalone wynagrodzenie i nie było mowy o obowiązkowej promocji jej nazwiska w mediach przez Honoratę, niemniej jednak Honey z sympatii do L. Nguyen chętnie wspominała, że sukienka została zaplanowana wspólnie.

W podsumowaniu otoczenie Skarbek powątpiewa w profesjonalizm usług projektantki argumentując w następujący sposób:

- Wątpimy w ich profesjonalizm jeszcze pod kilkoma innymi względami, np. kierując się faktem wypożyczania przepoconych i niewypranych sukienek czy wypowiadania się w negatywny sposób o innych artystach (których nie chcemy już wymieniać z nazwiska), korzystających z usług projektantki.

Na koniec chwila refleksji, z której można wywnioskować, że Honorata żałuje podjęcia się współpracy z Laną Nguyen:

- Przypuszczamy, że przeciwna strona konfliktu stwierdziła, że dobrą promocją będzie wybicie sie czyimś kosztem, niestety padło na Honey, która zaufała L. Nguyen i chciała wesprzeć ją jako początkującą projektantkę. Jednak głęboko wierzymy, że wraca do nas to, co od siebie dajemy i to z podwójną siłą.

Poniżej cała treść oświadczenia managementu Honoraty Skarbek:

Reklama

Maryjanna