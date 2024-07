Honey na Polsat Sopot Festival 2014

1 z 10

Sopot chyba już zawsze będzie dla Honoraty Skarbek szczególnym miejscem. To właśnie w Operze Leśnej Honey zapisała na koncie swój pierwszy sukces - trzy lata temu zdobyła nagrodę podczas "Top Trendów" i od tamtej pory jest regularnym gościem wszystkich festiwali organizowanych przez Polsat. Wczoraj zaś zaprezentowała na scenie swój przebój "Sabotaż", a tuż po występie odebrała dwie złote płyty za albumy "Million" i "Honey".

Zobacz: Honey była świadkową na ślubie swojego brata. Jedna z jej kreacji zdziwiła fanów

Honey doskonale wie, jak bawić się modą i wczoraj udowodniła to po raz kolejny. Młoda gwiazda wystąpiła w obszernym t-shircie, do którego dobrała bogatą złotą biżuterię i... białe kozaki. Wyśmiewany często w Polsce trend to ryzykowna opcja nawet dla fashionistki, ale Honorata wyszła z tej konfrontacji obronną ręką i wyglądała w całym zestawie genialnie i z pazurem.



Zdecydowałam się na białe kozaczki, bardzo modne w Polsce, dzięki którym mam nadzieję pojawię się na stronie Faszyn from Raszyn. Zainspirowałam się nią, bo jestem wielką fanką - żartowała w rozmowie z AfterParty.pl na backstage'u Honey.

Jak wam się podoba jej stylizacja? Zdjęcia poniżej: