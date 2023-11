W zeszłym tygodniu doniesienia o masowych protestach przed i wewnątrz sklepów H&M w Republice Południowej Afryki obiegły internet. Obywatele afrykańskiego kraju czują się oburzeni wysoce kontrowersyjnym zdjęciem z lookbooka dziecięcej linii brandu, na którym czarnoskóry chłopiec ma na sobie zieloną bluzę z nadrukiem „najfajniejsza małpa w dżungli". W wyniku protestów, jak informuje New York Times, H&M postanowił zamknąć część swoich sklepów na terenie RPA.

Media społecznościowe obiegły filmiki i zdjęcia, na których oburzeni rasistowskim zdjęciem Południowoafrykańczycy niszczą manekiny i wieszaki z ubraniami w różnych sklepach sieciówki oraz większe grupy osób protestujące w centrach handlowych.

Szwedzki gigant branży fast-fashion wystosował oficjalne przeprosiny w tej sprawie, jednak najwyraźniej nie wystarczyło ono żeby załagodzić konflikt.

Demonstracje odbyły się w centrach handlowych w Kapsztadzie i Pretorii oraz w paru punktach w Johannesburgu. W odpowiedzi na zapytanie New York Times H&M potwierdził, że planuje zamknąć swoje sklepy „ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów".

Opinie dotyczące protestów krążące po mediach społecznościowych są podzielone. Niektórzy użytkownicy są zdania, że demonstracje są słuszne, natomiast inni twierdzą, że demolowanie sklepów przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego, a zamiast tego sytuację powinno się wykorzystać do nawiązania dialogu na temat rasizmu w dzisiejszych czasach.

W sprawie zabrała także matka chłopca, które wystąpiło w rasistowskiej reklamie.

„Jestem jego matką i ta bluza jest jednym z setek strojów, w których mój syn był fotografowany. Ta afera jest rozdmuchana i niepotrzebna. Darujcie sobie... To mój syn i byłam z nim na wszystkich sesjach zdjęciowych, również i na tej. Każdy ma prawo do własnej opinii. Ja nie rozumiem, o co tyle hałasu. Nie dlatego, że nie chcę zauważyć problemu, ale dlatego, że nie rozumuję w ten sposób. Wybaczcie".