Kanadyjski raper The Weeknd ogłosił zerwanie współpracy z marką H&M po lawinie negatywnych komentarzy, która zalała szwedzką sieciówkę z powodu jednego zdjęcia. Chodzi o fotografię czarnoskórego chłopca w bluzie z kapturem „Coolest Monkey In The Jungle", czyli „Najfajniejsza Małpa w Dżungli". Nie, nie żartujemy.

Wczoraj wieczorem kanadyjski muzyk i autor hitu „Starboy" potępił rasistowskie zdjęcie, które H&M wrzucił na swój internetowy sklep i ogłosił, że nigdy więcej nie będzie już współpracować z gigantem branży odzieżowej.

„Obudziłem się dziś rano zszokowany i zażenowany tym zdjęciem", napisał. „Czuję się dotkliwie obrażony i nie będę już pracował z H&Mem..."

The Weeknd współpracował ze szwedzką sieciówką dwukrotnie w 2017 roku: jako model w kampanii Spring Icons oraz współtwórca specjalnej, kapsułowej kolekcji na jesień.

Zdjęcie H&Mu, które wirusowo obiegło media społecznościowe w minioną niedzielę, wywołało głębokie rozżalenie interneutów. Użytkownicy social mediów wskazywali na rasistowskie porównania do małp, których kiedyś używano w stosunku do osób o ciemnym kolorze skóry. Inni zwrócili uwagę na to, że inne wersje kolorystyczne bluzy – z nadrukiem „Ekspert przetrwania w dżungli" oraz po prostu z printem w różne dzikie zwierzęta – zostały zaprezentowane na białych dzieciach.

H&M jeszcze w poniedziałek wycofał wszystkie warianty bluzy i wystosował przeprosiny.

„Rozumiemy, że wiele osób czuje się urażonych zdjęciem. My, pracujący w H&M zdecydowanie się zgadzamy. Jest nam przykro, że rzeczone zdjęcie w ogóle powstało i żałujemy też samego nadruku" - oświadczyła sieciówka. „Nie tylko usunęliśmy zdjęcie ze wszystkich naszych kanałów, ale też wycofaliśmy bluzę ze sklepów na całym świecie.

„To oczywiste, że nasze procedury nie zostały w tym przypadku dopilnowane. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Przeprowadzimy dogłębne śledztwo w tej sprawie żeby zapobiec tego typu błędów w przyszłości".

