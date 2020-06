Letnie wyprzedaże w Zarze oficjalnie ruszyły! W promocji do 50% kupimy ubrania, torebki i oczywiście buty. W obniżonej cenie dostępnych jest wiele modeli, które w sezonie letnim będą prawdziwym hitem. Jeśli do tej pory nie zdążyłyście upolować klapek, sandałków z paskami czy białych sneakersów - pora ruszyć na zakupy. Hitowe modele butów kupicie przecenione nawet o połowę! Zobaczcie, jakie modele są dostępne w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych Zary! Niektóre z nich znikają w ekspresowym tempie!

Najmodniejsze buty na lato 2020 na wyprzedaży w Zarze!

Letnie wyprzedaże w Zarze to okazja na upolowanie prawdziwych perełek. W tym sezonie hitem są sandałki z paseczków, które królowały w latach 90., a teraz przeżywają swój wielki powrót. Są proste, eleganckie i pasują do każdej stylizacji. Teraz znajdziemy je na promocji w sieciówce, a co najważniejsze kosztują 89 zł.

Kolejne modne buty na lato to klapki w stylu mules. Doskonale wyglądają zarówno do letnich sukienek, jak i do spodni, a teraz kupimy je za... uwaga 49 zł. Na wyprzedaż w Zarze trafiły też białe sneakersy z siateczką za 69 zł, srebrne klapki za 49 zł i białe buty z wiązaniem na niskim obcasie za 99 zł. Jest w czym wybierać!

Sami zobaczcie!

