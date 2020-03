Natura wyprzedaje hitowy podkład Catrice - tak niskiej ceny jeszcze nie było!

Szukasz idealnego podkładu za dobre pieniądze? Natura proponuje płynny podkład Catrice, HD Liquid Coverage Foundation. Uwaga! Jest teraz na wyprzedaży. Został przeceniony z 28,99 zł na 19,99 zł! Podkład od Catrice cieszy się niezwykłą popularność głównie ze względu na jego jakość w stosunku do ceny.

Jak możemy przeczytać, na forum Wizaż.pl, Catrice HD Liquid Coverage to podkład o wyjątkowo lekkiej i „oddychającej” formule. Nie czuć go na skórze mimo wysokiego stopnia krycia. A co najważniejsze, cera wygląda zatem nieskazitelnie, a przy tym naturalnie!

Dla mnie absolutny hit! Trwały, wydajny, cena jak najbardziej przystępna, kolejny plus to buteleczka z pipetką.

Sam podkład ma płynną konsystencję i dobrze rozprowadza się na skórze, zarówno palcami jak i gąbką. Dobrze łączy się z kremami nawilżającymi, w miarę szybko zastyga i nie waży się.

Dla mnie jak na razie jeden z najlepszych podkładów ;) super kryje, nie wyświeca się i nie wchodzi w zmarszczki - piszą Wizażanki na forum.

Podkład Catrice HD Liquid Coverage jest teraz dostępny na stronie Natury w kilku kolorach. Skusicie się?