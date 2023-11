Reklama

Książę William i księżna Kate znają się od 2001 roku, gdy oboje zaczęli studiować historię sztuki na Uniwersytecie w St Andrews w Szkocji. William z czasem zmienił kierunek na geografię, ale i tak jego znajomość z Kate przetrwała studia. Początkowo byli tylko przyjaciółki, którzy mieszkali pod jednym dachem z innymi studentami. Z czasem jednak zbliżyli się do siebie... Kate zrobiła na Williamie ogromne wrażenie, gdy wzięła udział w pokazie mody na uczelni! Gdy ją zobaczyć, szepnął do przyjaciela, który siedział obok niego: "Kate jest gorąca!". Na imprezie po pokazie próbował ją pocałować, ale Kate odrzuciła go, bo oboje byli wtedy w innych związkach. Z czasem jednak dali sobie szansę i zostali parą. Ślub wzięli w 2011 roku i teraz uchodzą za idealną parę. Jednak nie zawsze tak było. W przeszłości rozstawali się i kłócili... Jak wyglądał ich związek? Kto cieszył się z ich rozstania sprzed lat? Zobacz historię ich miłości w naszym wideo!

Zobacz: Książę William zakochał się w księżnej Kate, gdy... był w związku z inną!

Para pobrała się w 2011 roku, a ich ślub oglądał miliard ludzi.

