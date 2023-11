Para zaczęła się jednak spotykać dopiero rok później, a przez ten czas wiele razy widywała się przypadkowo w różnych dziwnych okolicznościach. Agnieszka i Piotr uznali, że to musi być znak i umówili się w końcu na pierwszą randkę.

Ciągle wpadałam na niego gdzieś na ulicy i w różnych dziwnych okolicznościach np. ósma rano, kolejka po wizę w ambasadzie amerykańskiej. Wpadaliśmy na siebie tak często, że jak podawałam tam na taśmę rzeczy do sprawdzenia, to on się odwrócił, popatrzył na mnie i powiedział: Co Ty za mną tak chodzisz? (…) On ciągle mówił: czytaj znaki, to, że tak często się spotykamy, to znak. Ale potem musiało jeszcze minąć trochę czasu. Zresztą ja naprawdę chciałam pobyć sama, dopiero co się rozstałam - powiedziała Agnieszka w "Pani".