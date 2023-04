Hilary Swank podzieliła się z fanami wspaniałą informacją - laureatka dwóch Oscarów została mamą bliźniąt! 48-letnia aktorka pochwaliła się na Instagramie pierwszą fotką z maleństwami, a przy okazji zdradziła również ich płeć. Pod jej postem posypały się gratulacje, także od największych światowych gwiazd.

O tym, że zostanie mamą, Hilary Swank poinformowała fanów kilka miesięcy temu w programie "Good Morning America". Jak przyznała, posiadanie dzieci było jej wielkim marzeniem:

To jest coś, czego pragnęłam od dawna. Wreszcie mogę wyjawić, że będę mamą. I nie tylko jednego, ale dwójki dzieci. Nie mogę w to uwierzyć. To prawdziwy cud i błogosławieństwo - mówiła wówczas gwiazda.