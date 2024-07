Agnieszka Kaczorowska pojawi się w najbliższy wtorek o 20:05 w Hell's Kitchen! Nie będzie jednak sama! Towarzyszyć jej będą brat Paweł oraz mama Anna:

Gdy nasze możliwości czasowe na to pozwalają, bardzo lubimy wychodzić wspólnie z rodziną do fajnych restauracji, na obiad czy kolację. Najczęściej to ja lub mój brat wynajdujemy ciekawe miejscówki, z dobrymi recenzjami. Wszyscy lubimy pysznie zjeść - zdradziła Agnieszka Kaczorowska na planie "Hell's Kitchen".

Tancerka zdradziła, że najbardziej lubi słodycze:

Uwielbiam bardzo dużo różnych potraw, ale mimo tego, że odżywiam się zdrowo, to nie wyobrażam sobie życia bez słodkości raz na jakiś czas. Najczęściej w pamięci zapadają mi właśnie desery. To najlepsze zwieńczenie posiłku. Ostatnio miałam okazję zjeść sernik w restauracji, w której szefem kuchni jest sous chef z "Hell's Kitchen", Sebastian Olma - to była rewelacja! Prawdą jest też, że im mniej ich się je, to potem lepiej smakują. Do deseru obowiązkowo kawa i można "żyć nie umierać"- śmieje się Agnieszka Kaczorowska.