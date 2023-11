Relacja Oliwii i Maćka już w "Love Island" była dosyć burzliwa. Mężczyzna kilkukrotnie dał odczuć modelce, ze jest o nią szaleńczo zazdrosny. Po programie wydawało się, że para doskonale się dogaduje aż do czasu, kiedy ostatnio zdenerwowany Maciek ostro skomentował nowe zdjęcie Oliwii! Dziewczyna przyznała, że jest rozdarta między dwoma światami, co mężczyzna ostro skomentował:

No taka prawda. Przez miłość mogłaś być rozdarta między Polską a Londynem czy Stanami za jakiś czas. Ja już się nie dam w ch*ja robić - napisała na Instagramie swojej dziewczyny.

Publiczna kłótnia nie tylko nie spodobała się Oliwii, która wyznała nam, że szybko się nie pogodzą, ale również Internautom! Zachowanie Maćka spotkało się z falą hejtu... Jego fani mają dla gwiazdora "Love Island" złotą radę. O co chodzi?

Zazdrość Maćka o Oliwię powodem fali hejtu w sieci!

Co prawda Maciek przemyślał swój komentarz i szybko go usunął, ale i tak pod zdjęciem powstała prawdziwa burza. Zapytany, o tę sytuację zdradził Party.pl, że dał się ponieść emocjom i został sprowokowany przez anonimowych hejterów:

Uczę się powoli bycia osobą publiczną. Po wczorajszym dniu już wiem, że muszę dwa razy pomyśleć, zanim coś napiszę. Skomentowałem Oliwce zdjęcie, wątpiąc w jej intencje. Totalnie bez sensu, ale najgorsze, że dałem się sprowokować fikcyjnym kontom i wdałem się z nimi w dyskusję - powiedział Maciek w rozmowie z Party.pl

Jednak Internauci nie wierzą w jego wytłumaczenie i uważają, że jego wręcz chorobliwa zazdrość zniszczy relację z Oliwią. Radzą też dziewczynie, aby zastanowiła się, czy w takim związku chce żyć.

Nie wiem co by jeszcze Oliwia miała zrobić zebys jej uwierzył, ze jej zależy na Tobie. Jej łzy nie były udawane, musiałaby być oskarowa aktorka! Sam niszczysz wasza relacje przez takie zachowanie. Stracisz ja ale szczerze? @miss0liwia chyba wyjdzie Ci to na dobre, bo ta miłość byłaby burzliwa. Miałaby swoje piękne momenty ale niestety zakrapiane gorzkimi łzami... Chyba już za dużo sygnałów dostałaś, ze łatwo z nim nie będzie. Lubię was oboje, bardzo wam kibicowałam, bo widać, ze wam na sobie zależało. Szkoda, ze Maciek jeszcze nie dojrzał żeby Tobie zaufać. - napisała jedna z Internautek

Kłótnia pary rozegrała się pod tym zdjęciem!

Fani Maćka doradzają mu, co zrobiła źle!

Zachowanie Maćka z "Love Island" odbiło się szerokim łukiem w Internecie. Nawet pod kolejnymi zdjęciami uczestnika "Wyspy miłości" fani odnoszą się do jego ostrego komentarza. Jednak nie krytykują już tak ostro jego zachowania, ale radzą mu, aby podchodził do wszystkiego, co czyta w sieci z większą rezerwą i spokojem. Pojawiły się nawet konkretne porady:

Nie wchodź w polemikę z hejterami, dajesz im tylko paliwo Ludzie zawsze bd doszukiwać się tego co złe..Taka ludzka natura. Nie ma co się wdawać w dyskusje z hejterami..patrz na siebie i twoją kobietę...To wy macie być dla siebie nie dla ludzi. Odetnij się od mediów na trochę, zrób trening (chętnie bym zobaczył), pobiegaj a zrobi to efekty. Żyj życiem nie "fikcją".

Ostatnią poradę Maciek na serio wziął do siebie i niedługo potem pokazał na Instastories zdjęcie z siłowni. Fani proszą też o pomysły na treningi i pytają o dietę. Myślicie, że zmotywują go i zacznie nagrywać profesjonalne treningi?

Maciek może pochwalić się wysportowaną sylwetką!

Czy dojdą do porozumienia w sprawie aktywności w sieci?

Trzymacie za nich kciuki?

