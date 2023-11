Reklama

Agnieszka Woźniak-Starak zastąpiła dziś Kingę Rusin u boku Piotra Kraśko, jako prowadząca "Dzień dobry TVN". Kinga się rozchorowała, a Agnieszka zgodziła się w ostatniej chwili pomóc Kraśce w weekend.

Jednak widzowie stacji TVN na Facebooku DDTVN nie byli zadowoleni z udziału Agnieszki w programie. Mocno ją krytykowali. Być może jest to efekt, tego jak poprzednio Woźniak-Starak potraktowała Joannę Krupę kilka tygodni temu, gdy zastępowała Magdę Mołek. Co pisali internauci?

Hejt na Agnieszkę Woźniak-Starak jako prowadzącą DDTVN

Antypatyczna, niemiła i uszczypliwa kobieta. Po odpaleniu telewizora przełączając kanały zatrzymałem się na "Dzień Dobry TVN" i aż musiałem specjalnie połączyć się z netem, aby sprawdzić, kto jest współprowadzącą. O zgrozo! Pani Agnieszka wygląda jak po poważnym upadku na twarz. Kobiety! Rozumu! Nie bierzcie czasem przykładu! Nie ingerujcie, aż tak w naturę, no chyba, że będzie kręcona nowa wersja Fantomasa i weźmiecie udział w castingu - komentarz z FB DDTVN.

TVN naprawde nie macie innej prowadzacej jak ta Pani?! Rzadko sie zdarza ze wystarczy widziec tylko zdjecie a juz wiadomo jaka ta Pani jest arogancka(a nie mowie juz o jej wystepach w TV

????), bije od niej taka niegatywna energia ze ja bym jej nawet za doplata nie wpuscila do studia, jak tak dalej bedzie nikt nie bedzie was ogladal i nikt nie przyjdzie do waszego studia

????

Błagam tylko nie ta kobieta !!! Ona nie nadaje się do prowadzenia programu sniadaniowego. Poza tym ostatni występ pani w ddtvn wspominam nie miło!!! - czytamy w - komentarzach na FB DDTVN. Aż nie chce się oglądać Pani Agnieszki. Program poranny ma być miły a te jej komentarze w stosunku do Joanny Krupy nie na miejscu. Wstyd Pani Agnieszko!!!!! - - komentarz z FB DDTVN. Czy TVN nie ma innych fajniejszych prezenterek które większość publiczności lubi - a Pani Szulin nie potrafi się zachować i myśli że jej wszystko wolno bo ma męża znanego dlatego nie mogę oglądać waszego programu w którym występuje ta pani. Władze TVN powinni się zastanowić nad obsadzanie tej pani w różnych programach - chyba że ma korzyść - - komentarz z FB DDTVN.

Facebook

To tylko część wylewającego się hejtu na Agnieszkę Woźniak-Starak w Internecie. Ale czy było tak źle? Agnieszka Woźniak-Starak przez lata prowadziła "Pytanie na śniadanie w TVP i była bardzo lubiana. Czy może chodzi o hejt z zasady?

Tak dziś prezentowała się w "Dzień dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak.

Instagram

Agnieszka zastąpiła dziś Kingę Rusin.