Aktorki Kristen Stewart, Anne Hathaway i Brie Larson ("21 Jump Street", "Don Jon"), wystąpiły w najnowszym teledysku amerykańskiej artystku Jenny Lewis. Klip do piosenki "Just One of the Guys" promujący jej nowy krążek Voyager od razu stał się hitem internetu. Nic dziwnego w końcu piękne gwiazdy Hollywood pokazują się w oldschoolowych dresach adidasa i...wąsach.

Anne Hathaway nawet z przyklejonymi wąsami wygląda świetnie. Trzeba przyznać, że Kristen Stewart mogłaby spokojnie zagrać faceta, bo chłopakiem to ona jest bardzo urokliwym.

