Hanna Lis jest jedną z wielu kobiet w Polsce, która sprzeciwia się planom zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Dziennikarka twierdzi, że jest przeciwna usuwaniu ciąży, ale uważa, że każda kobieta powinna mieć prawo do podjęcia tak ważnej dla niej decyzji.

Choć w ubiegłym tygodniu tysiące Polek wyszło na ulice, żeby protestować i walczyć o prawo wyboru, Agata Duda nie wzięła udziału w żadnych marszach, ani nie wypowiedziała się na temat protestów kobiet i zapowiedzi polityków o zaostrzeniu ustawy. Co na temat milczenia Agaty Dudy mówi Hanna Lis?

- Szkoda, że kobieta niewątpliwie inteligentna, pochodząca ze znakomitej rodziny intelektualistów, jest wciąż nieobecna w przestrzeni publicznej. Nie chodzi mi o to, żeby chodziła na wiece, ale fajnie byłoby, gdyby była kimś w rodzaju mediatorki pomiędzy różnymi środowiskami kobiet. Bo nam teraz w Polsce taki dialog jest bardzo potrzebny, powiedziała w rozmowie z "Party" Hanna Lis.

Dziennikarka wspomniała, że takie dyskusje odbywały się już w przeszłości i gdy pierwszą damą była Maria Kaczyńska, zaprosiła do rozmów na ten temat wiele kobiet.

- Maria Kaczyńska zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego kilkadziesiąt dziennikarek. Rozmawiałyśmy o Polsce i o forsowanym przez niektóre środowiska pomyśle wpisania ochrony życia poczętego do konstytucji. Pani Maria Kaczyńska uznała, że to zły pomysł, i podpisała petycję, aby przy konstytucji w tym zakresie nie majstrować, dodaje dziennikarka.