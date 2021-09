Hanna Konarowska z "Barw Szczęścia" wzięła ślub i spodziewa się dziecka!

Maria Konarowska pod koniec listopada urodziła swoją pierwszą córeczkę, Gaję . Niestety, kilka dni po porodzie gwiazda "Azja Express" musiała wrócić do szpitala, ponieważ jej stan zdrowia się pogorszył. W relacjach publikowanych na Instagramie zdradziła, że puchną jej nogi oraz twarz. Jaki jest jej aktualny stan zdrowia? Maria Konarowska o porodzie Maria Konarowska jest świeżo upieczoną mamą. Jednak czas po porodzie nie jest dla niej łaskawy. Niestety, musiała ponownie udać się do szpitala, ponieważ jej organizm był zbyt osłabiony. Aktorka, znana m.in. z "Pierwszej miłości" nie ukrywa, że jest to dla niej trudny okres. Sama ciąża przebiegała bez komplikacji i był to jeden z najpiękniejszych okresów w jej życiu. Problemy pojawiły się później: W moim otoczeniu kobiety raczej szybko dochodziły do siebie i generalnie, z mojej perspektywy, mało się mówiło o czasie zaraz po porodzie. Dlaczego? Nie wiem. Bo to za trudne? Bo nie ładne? Nie estetyczne? Moja wizja była taka, że właściwie „to najgorsze” co miało być związane z ciążą mnie zwyczajnie ominęło a dalej to juz jest tylko piękne, wypełnione tak zwanym „innym zmęczeniem” i miłością, opiekowanie się maleństwem. Byłam przekonana, że rach ciach i po sprawie i do domu... Do domu zostałam wypisana w miarę szybko, ZA szybko jak się okazało...z powodu ogromnego osłabienia musiałam wrócić do szpitala. Aktorka postanowiła jednak uspokoić wszystkich, którzy martwili się o jej stan zdrowia i zapewniła, że jest pod dobrą opieką. A jak czuje się mała Gaja? Gaja jest ze mną i ma się świetnie 👶🏼🥰 Jest przecudna, uśmiechnięta, zaryzykuje stwierdzenie, że szczęśliwa 😁💖👶🏼 To rekompensuje wszystko co się dzieje wokół....