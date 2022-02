Kuba Wojewódzki na łamach tygodnika "Polityka" skomentował nowy związek Anny Muchy! Co napisał o życiu uczuciowym swojej byłej partnerki? Takich słów nie spodziewał się chyba nikt. Gwiazdor TVN przypomniał, o czym media plotkowały dwanaście lat temu. Gwarantujemy, będziecie w szoku! Zobaczcie, co napisał Kuba Wojewódzki! Kuba Wojewódzki o związku Anny Muchy Zaledwie kilka tygodni temu w mediach pojawiły się zdjęcia Anny Muchy z romantycznej randki z tajemniczym mężczyzną. Szybko okazało się, że był to aktor, syn gwiazdora "Rancza"- Jakub Wons. Portal pudelek.pl informował wówczas, że Anna Mucha i Jakub Wons poznali się kilka lat temu, w trakcie prób do spektaklu "Letni Dzień". Ostatnio magazyn "Flesz" donosił, że zakochani są parą już od blisko roku! Niedługo minie rok, jak są parą. Nie ukrywali się, po prostu wcześniej żaden paparazzi ich nie "ustrzelił" – zdradził "Fleszowi" znajomy pary. Anna Mucha i Jakub Wons do tej pory nie skomentowali medialnych doniesień na swój temat. Teraz zrobił to Kuba Wojewódzki! Dziennikarz z którym Anna Mucha w przeszłości tworzyła szczęśliwy związek, publicznie skomentował życie uczuciowe aktorki. Zobaczcie, co napisał w "Polityce"! Nowym partnerem Anny Muchy jest Jakub Wons, aktor, do niedawna partner aktorki Hanny Konarowskiej, która to z kolei dawno temu była partnerką byłego partnera Anny Muchy. Do godnego sfilmowania tego fenomenu może podejść tylko Sylwester Latkowski- napisał Kuba Wojewódzki. Wpis Kuby Wojewódzkiego wydaje się dość skomplikowany, jednak kiedy przypomnimy sobie, że dwanaście lat temu w mediach pojawiły się plotki, że dziennikarz i Hanna Konarowska (była partnerka Jakuba Wonsa) zbliżyli się do siebie,...