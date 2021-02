Halinka z "Sanatorium Miłości" w "Pytaniu na Śniadanie". Widzowie oburzeni zachowaniem prowadzącej: "Uważa się za lepszą?"

Halinka to zdecydowanie jedna z największych ulubienic widzów "Sanatorium Miłości". Niezwykle ciepła i otwarta kuracjusza nie raz doprowadziła nas do łez, a niedawno była gościem również w innym popularnym programie - "Pytaniu na Śniadanie". I choć jej występ spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem, telewidzów oburzyło zachowanie prowadzącej. Małgorzata Tomaszewska patrzyła na seniorkę z pogardą? Internauci nie szczędzili dziennikarce mocnych i ostrych komentarzy.

Pani Halinka to jedna z największych gwiazd trzeciej edycji "Sanatorium Miłości". 68-latka i i jej inspirująca historia podbiła serca widzów, a w programie udowodniła, że niczego się nie boi. Kuracjuszka zaskoczyła wszystkich, kiedy w jednym z odcinków wzięła na ręce ogromnego pająka i okazała mu przy tym bardzo dużo czułości. Kiedy seniorka pojawiła się w "Pytaniu na Śniadanie" prowadzonym przez Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę, w studiu trwała ożywiona dyskusja o egzotycznych zwierzętach.

Tak na żywo to się bałam żmij. Chodzę na jagody, to się bałam że mnie może żmija ugryźć. Przede wszystkim nikt nie chciał wziąć pająka, a ja mówię pająk przynosi szczęście. On był taki ładny, taki puszysty - skomentowała Halinka.