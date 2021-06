Halina Mlynkova za chwilę rodzi drugie dziecko. Czy jest już po ślubie z Marcinem Kindlą? 

– Podobno nie możemy rozmawiać o Pani rozwodzie? Halina Mlynkova: Nie tyle nie możemy, tylko to jest pozamiatane, nudny temat. – Zazwyczaj rozwodząc się, ludzie się kłócą, płaczą, oskarżają… Halina Mlynkova: A my nie. – To rzeczywiście nuda. Ale skoro taki nudny ten rozwód, to może żeście się nigdy nie kochali? Halina Mlynkova: To nie tak. Mogę mówić tylko za siebie, a ja uważam, że nie może być czegoś takiego, że uczucie może jest, a może nie ma. – A gdzie takie polskie, właściwie peerelowskie „dziecko musi mieć ojca i matkę”? Halina Mlynkova: Przecież ma! Takie myślenie powoduje, że te następne pokolenia właśnie z tego powodu szybciej się rozstają, bo mówią: „Moja matka z ojcem się gryźli całe życie dla naszego dobra, a myśmy na to nie mogli patrzeć, więc teraz wolimy się rozstać, żeby nasze dzieci nie miały tego samego. I pokutują kolejne pokolenia. Zresztą powodów takiego myślenia jest więcej. Kilka lat temu jechałam w Krakowie taksówką i taksówkarz mówił cały czas, że już ma dosyć swojej żony. Ja mu na to: „To niech się pan rozwiedzie”. A on na to: „Nie stać mnie, 400 złotych to kosztuje, więc mieszkam z kochanką, żona z kochankiem, dalej w naszym mieszkaniu, tylko we czwórkę”. – Ludzie o stalowych nerwach. A jak mija miłość? Halina Mlynkova: Nie wiem. Mam wrażenie, że jakieś nagromadzenie sytuacji powoduje, że człowiek pewnego dnia się budzi i dalej nie może. Czytałam o takim przypadku w Chinach, gdzie jest chyba najwyższy na świecie procent samobójstw. Małżeństwo miało kawałek ziemi, mąż pokłócił się z żoną o to, co na niej posadzić. Ona chciała kukurydzę, on – pszenicę. Po kłótni ona popełnia samobójstwo. Przecież nie z powodu kukurydzy,...