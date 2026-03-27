Halina Mlynkova pojawiła się w audycji Mateusza Szymkowiaka na antenie Polskiego Radia RDC (Radio Dla Ciebie). Rozmowa dotyczyła m.in. jej 25 lat pracy artystycznej, ale w pewnym momencie temat wyraźnie skręcił w stronę tego, co dzieje się poza sceną: artystka wróciła z urlopu i zaczęła opowiadać o tym, jak Polska jest dziś odbierana poza jej granicami.

Halina Mlynkova o Polsce za granicą mówiła z perspektywy świeżo zakończonego wyjazdu. Jak przekazała, podczas urlopu miała okazję rozmawiać z turystami spotkanymi na miejscu. Wspominała o Anglikach i Francuzach, ale zaznaczyła też, że były to osoby z różnych stron. Wspólny mianownik tych rozmów był jeden: pozytywne komentarze o Polsce.

Uważam, że bardzo mocno nadchodzi czas Polski. Także na świecie. Jesteśmy, Polska jest, bardzo mocnym krajem powiedziała na antenie Polskiego Radia RDC.

W tej samej rozmowie artystka zwróciła uwagę na szerszą zmianę, jaką dostrzega w tym, jak nasz kraj funkcjonuje w międzynarodowym odbiorze. Podkreślała, że jej zdaniem to moment, w którym Polska jest zauważana na świecie i traktowana poważnie.

Niedawno wróciłam z wakacji i spotykając tam Anglików, Francuzów i różnych ludzi, wszyscy chwalili Polskę zdradziła wokalistka.

To jest wspaniałe wracać z podniesioną głową wracać, jako turyści. Sam dobrze wiesz, jak to bywało. Różnie bywało. To jest fantastyczne, że Polska jest tak postrzegana i jeżeli jeszcze ludzie doceniają polską kulturę, która jest naszym DNA, to to jest wspaniałe, bo takie rzeczy trzeba doceniać i trzeba uważać, żeby one nie zanikały wyjaśniła.

Wokalistka cały czas budzi wiele emocji w polskich mediach nie tylko za sprawą swojej twórczości. Niedawno Halina Mlynkova wstrząsnęła wyznaniem o przemocy domowej.

Halina Mlynkova świętuje 25 lat na scenie

Halina Mlynkova przeżywa bardzo ważny moment. Polsko-czeska wokalistka świętuje 25 lat na scenie. Niedawno z tej okazji odwiedziła "Pytanie na śniadanie". Gwiazda przyniosła swoją nową płytę. Ujawniła, że mimo tak dużego doświadczenia po raz pierwszy wydała album na winylu. Materiał "Halina Mlynkova 25" zawiera najpopularniejsze utwory artystki.

W trakcie wizyty w studiu porannego programu Halina Mlynkova zaprosiła też fanów na koncerty w Opolu i Żywcu. Zdradziła też, że w tym roku ma zaplanowanych więcej niespodzianek dla słuchaczy.

