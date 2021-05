Halina Mlynkova długo walczyła o drugie dziecko: "Swoją 40-tkę przepłakałam"

Kilka dni temu 43-letnia Halina Mlynkova ogłosiła, że wkrótce zostanie mamą po raz drugi. Artystka radosną nowinę ogłosiła w "Pytaniu na śniadanie". Gwiazda ma już 17-letniego syna, Piotra, z małżeństwa z Łukaszem Nowickim. Teraz jest związana z Marcinem Kindlą, producentem muzycznym i kompozytorem. Jak zdradziła w najnowszym wpisie na Instagramie o drugie dziecko walczyła długo. Brakowało jej sił i nadziei, ale życie mocno ją zaskoczyło. Sprawdźcie, co napisała piosenkarka!

Halina już za kilka tygodni znów zostanie mamą! Jest bardzo szczęśliwa, długo bowiem starała się o drugie dziecko. Jak przyznała w swoim najnowszym poście, po 40. urodzinach straciła już nadzieje:

Swoją 40-tkę przepłakałam. Cały dzień, od rana łzy same płynęły mi po policzkach ... Jestem marzycielką i romantykiem - czasem stąpającym po ziemi, ale zazwyczaj w kryzysowych sytuacjach. Dawałam sobie zadania i limity czasowe. Niektóre z nich kończyły swój termin ważności. Było już za późno, bo to nie ten wiek, co ludzie powiedzą itp. I nagle się okazało, że ten limit się zakończył, a mi nie spełniło się marzenie, które staje się bardzo bolesne w sercu. To zrozumie tylko kobieta, dla której bycie mamą staje się nieosiągalne ze względu na różne zdrowotne lub życiowe sytuacje. Nikt inny nie jest w stanie zrozumieć tego uczucia.

Halina skupiła się na pracy - nagrywaniu kolejnych płyt, koncertowaniem, otworzyła swój sklep. Ale życie sprawiło jej ogromną niespodziankę - zaszła w ciążę!

Artystka zmieniła swoje podejście do życia. Nie przejmuje się złośliwymi komentarzami, odcięła się od ludzi, którzy wnoszą w jej życie złą energię:

I wiecie co? Totalnie zmieniłam zdanie na temat limitów. Moje drogie! Nie ma żadnych! Wszystko jest w naszych głowach! Co z tego - co powiedzą ludzie! Za stara? Na co? Na szczęście? Bo kto tak powiedział? Czegoś nam nie wolno lub nie wypada? Mam wrażenie, że codziennie świat zachowuje się tak, że nie wypada - więc mi wypada! Nikogo nie krzywdząc, żyjąc swoje pięć minut na ziemi, otoczona kochającymi ludźmi i poczuciem, że nie marnuję ani chwili jakże cennego życia. Jak mówił mi zawsze producent Wiktor Kubiak: " Pamiętaj - in the end of the day zawsze jesteś sama"! Pamiętam i dziękuję za tę cenną lekcję ... Decydujcie o sobie same! I pamiętajcie ... In the end of the day...