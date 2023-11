1 z 7

Świąteczne spotkanie "Magiczna Gwiazdka" jest każdego roku organizowane przez Karolinę Ferenstein-Kraśko. Akcja ma ma celu wspieranie dzieci z domów dziecka i jest zorganizowana już po raz szósty. Gwiazdy bardzo licznie pojawiają się na tej świątecznej imprezie. Zobaczcie, kogo nie zabrakło w tym roku!

Które gwiazdy pojawiły się na świątecznym spotkaniu?

"Magiczna gwiazdka" w wiosce świętego Mikołaja to wielkie wydarzenie dla dzieci z domów dziecka. Otrzymują one prezenty, ubrania i zabawki. Dodatkowo mają okazję na zabawę w wiosce świętego Mikołaja, gdzie czeka na nich mnóstwo aktrakcji. Do tej akcji z roku na rok przyłącza się coraz więcej gwiazd! W tym roku mogliśmy zobaczyć między innymi Małgorzatę Sochę, która przyszła ze swoją najstarszą córką, Katarzynę Zielińską czy Paulinę Krupińską. Nie mogło zabraknąć też Klaudii Halejcio i Edyty Herbuś.

Zajrzyj do galerii i zobacz, kto jeszcze pojawił się na świątecznej imprezie!