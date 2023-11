Temat ciąży Hailey Bieber znów powraca jak bumerang! Modelkę i żonę Justina Biebera podejrzewa się o ten stan już od dawna, a wszystko zaczęło się, gdy błyskawicznie została narzeczoną, a chwilę potem żoną wokalisty. Wtedy jednak nie chodziło o ciążę, ale czyżby teraz coś było na rzeczy? Hailey została przyłapana bowiem przez paparazzi, jak ściśle zakrywała swój brzuszek klasycznym trenczem! Zobaczcie zdjęcia poniżej i sami oceńcie, czy Hailey i Justin niedługo zostaną rodzicami!

Reklama

Hailey Bieber jest w pierwszej ciąży?

Hailey i Justin Bieberowie nigdy nie ukrywali, że chcą mieć dzieci. Do tej pory oczywiste mogło się wydawać, że para poczeka z decyzjami o powiększeniu rodziny do swojego ślubu kościelnego, bo - jak wiadomo - Justin i Hailey są bardzo wierzący. Kilka tygodni temu odbyła się druga (i pierwsza w kościele) ślubna ceremonia pary, a już pojawiły się pierwsze podejrzenia, że modelka jest w ciąży!

Zainteresowanie wzbudziła najnowsza stylizacja Hailey. Żona Justina została przyłapana w Nowym Jorku, gdzie robiła wszystko, by zakryć swój brzuszek! Miała na sobie klasyczny beżowy płaszcz, którym zakrywała się tak ściśle, by tylko nikt nie ujrzał, co pod nim skrywa! Niektórzy sądzą, że to pierwszy sygnał, świadczący o tym, że modelka spodziewa się dziecka!

Myślicie, że tak jest w rzeczywistości? A może Hailey było po prostu zimno? ;)

Hailey Bieber zasłania brzuszek płaszczem

East News

Modelka jest w pierwszej ciąży?

East News