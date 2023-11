Dokładnie 13 września minął rok od sekretnego ślubu Justina i Hailey Bieberów. Para nie czekała długo z ożenkiem, bo pobrała się zaledwie trzy miesiące po pierwszej randce! Do tej pory nie wiadomo, skąd ten pośpiech - początkowo wszyscy podejrzewali, że Hailey jest w ciąży, jednak szybko wyjaśniło się, że tak nie jest. Nikt się również nie spodziewał, że związek wokalisty i modelki przetrwa tak długo, ale nie dość, że rok po ślubie Justin i Hailey wciąż są w sobie zakochani, to na dodatek właśnie planują kolejną ceremonię i to znacznie bardziej huczną. Hailey właśnie pochwaliła się zdjęciami ze swojego wieczoru panieńskiego.

Hailey Bieber ma za sobą wieczór panieński

Gdy rok temu wyszło na jaw, że Hailey i Justin są już po ślubie, para nie ukrywała, że planuje zorganizować jeszcze jeden ślub - tym razem w kościele i z weselem. Początkowo wydawało się, że do tego nie dojdzie, bo ciągle pojawiały się informacje o kolejnych kryzysach - najpierw spowodowanych załamaniem nerwowym Seleny Gomez, byłej Justina, a następnie jego depresją i przyznaniem się do uzależnień od seksu i leków. Tymczasem jednak Hailey i Justin pokonali wszystkie przeciwności losu i właśnie szykują się do drugiego ślubu!

Hailey Bieber właśnie pochwaliła się na swoim Instastories zdjęciami z wieczoru panieńskiego. Nie jest tajemnicą, że modelka i wokalista są bardzo wierzący, więc można podejrzewać, że dopiero nadchodzący ślub traktują poważnie, stąd pomysł na pożegnanie ze swoim "panieńskim" stanem. Hailey, jak przystało na przyszłą pannę młodą, była ubrana na biało i miała welon na głowie. W obcisłej kreacji wyglądała świetnie! Uwagę zwracały także dekoracje, na których nie brakowało napisów "bride", czyli panna młoda. Widać, że Hailey z przyjaciółkami bawiła się świetnie, ale oczywiście nie pokazała całej imprezy.

Nie pozostaje nam nic innego, niż czekać na suknię ślubną Hailey. Na pewno będzie piękna!

Hailey świetnie bawiła się na swoim panieńskim

