Żona Justina Bieber, Hailey od kilku miesięcy żyje w wielkim stresie. Oczy dziennikarzy i fanów są skierowane na brzuch modelki. Wszyscy wypatrują zaokrąglonego brzuszka u gwiazdy. Czy Hailey Bieber jest już w ciąży? Justin Bieber poinformował ostatnio, że w najbliższym czasie nie zostanie ojcem! Wszystko z powodu problemów, z którymi muszą poradzić sobie gwiazdy. Ostatnio Kanadyjczyk poprosił fanów o modlitwę i wyznał, że musi przerwać karierę, żeby skupić się na swoim zdrowiu psychicznym.

Chciałem tylko, żebyście byli na bieżąco i wiedzieli, co się ze mną dzieje i że możecie to jakoś odczuć. Sporo ostatnio przechodzę. Czuję się dziwnie i jestem nieobecny (...) Zawsze jakoś daję radę, więc nie ma się co martwić, ale chciałem prosić was o modlitwę za mnie. Bóg jest łaskawy i nasze modlitwy naprawdę działają - pisał kilka tygodni temu Justin Bieber na swoim Instagramie.