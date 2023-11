W małżeństwie Justina Biebera i Hailey Baldwin daleko jest do sielanki. Para najwyraźniej znów przechodzi poważny kryzys, mimo że jeszcze niedawno wokalista zapewniał, że kocha Hailey nad życie! Teraz jednak okazuje się, że jego uczucia do byłej dziewczyny Seleny Gomez wciąż są żywe, co doprowadza Hailey Bieber do szału! Nigdy nie zgadniecie, co takiego zrobił Justin, że jego żona została całkowicie wyprowadzona z równowagi.

Reklama