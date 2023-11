O rzekomej ciąży Hailey Bieber mówi się już od roku. Wszystko zaczęło się, gdy piękna modelka przyjęła oświadczyny Justina Biebera zaledwie po 3 miesiącach od pierwszej randki, a następnie wzięła z nim błyskawiczny ślub po kolejnych 3 miesiącach. Para pobrała się dokładnie 13 września 2018 roku, budząc tym samym podejrzenie, że pośpiech jest spowodowany odmiennym stanem Hailey. Nic jednak takiego nie miało miejsca, ale plotki o ciąży pojawiają się już regularnie. Teraz mimo że ponad tydzień temu Justin i Hailey wzięli drugi ślub, tym razem kościelny, a po figurze panny młodej nie było widać śladu po ciąży, to jednak modelka znów wywołała spore zamieszanie swoim nowym postem na Instagramie. Sprawdźcie poniżej, co napisała!

Hailey Bieber jest w ciąży?

Hailey Bieber kilka dni po drugim ślubie dała do myślenia swoim fanom! Modelka opublikowała bowiem na Instagramie z pozoru niewinne pytanie, czy do zaakceptowania jest fakt, że chce, by mąż zabrał ją na lody do McDonald's o godzinie 23:00 w nocy! Fani mogli wybrać dwie odpowiedzi tak lub nie, ale zwrócili uwagę na całkiem coś innego!

Instagram

Otóż to pytanie wywołało lawinę podejrzeń o ciążę! Fani sądzą teraz, że Hailey spodziewa się dziecka i ma typowe ciążowe zachcianki. Niektórzy internauci żartują sobie nawet, że teraz czas na ogórki kiszone lub kabanosy.

A wy jak myślicie, Hailey faktycznie jest w ciąży, czy po prostu miała ochotę na lody?

Hailey i Justin wzięli drugi ślub

Instagram / Justin Bieber

Hailey niedługo zostanie mamą?

EastNews