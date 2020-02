Hailey Bieber ma nową rywalkę? Tym razem to nie Selena Gomez wyznała Justinowi miłość!

Justin Bieber od lat jest bożyszczem nastolatek na całym świecie. W Polsce również ma spore grono fanów na czele z Angeliką Muchą, znaną bardziej jako Little Monster. Okazuje się, że jest jeszcze jedna gwiazda, która się w nim kocha. Chodzi o Billie Eilish, 18-latkę, która w 2019 roku podbiła rynek muzyczny.

Czy Hailey Bieber powinna zacząć się martwić?

Co łączy Justina Biebera i Billie Eilish?

Do tej pory największym zagrożeniem dla związku Justina i Hailey była Selena Gomez. Tak przynajmniej twierdzili fani pary. Teraz okazuje się, że nie tylko Selena żywi do Justina ciepłe uczucia. Równie dużą sympatią darzy go także reprezentantka młodego pokolenia artystów, Billie Eilish. Okazuje się, że nastolatka od lat podkochuje się w Justinie Bieberze, o czym mogą świadczyć zdjęcia, które opublikowała niedawno na swoim Instagramie. Widać na nich młodziutką Billie, która ma na sobie t-shirt podpisany przez jej idola.

Wokalistka opublikowała także fragment wywiadu z Justinem Bieberem, podczas którego artysta wyznał, że bardzo martwi się o Billie Eilish i boi się, że będzie musiała przejść przez podobne piekło, które niemal go zniszczyło.

Nie życzę tego nikomu. Jeśli jednak Billie kiedykolwiek będzie mnie potrzebowała, jestem pod telefonem - zadeklarował Justin Bieber we wspomnianym wywiadzie.

Co więcej, muzyk zostawił też pod wpisem Billie Eilish wymowny komentarz.

Kocham Cię - napisał Justin Bieber.

Co ciekawe, pod jego komentarzem niemal od razu pojawił się również wpis Hailey Bieber. Modelka zostawiła serduszko pod postem Billie Eilish.

Czyżby w ten sposób chciała dać znać, że patrzy na to, co piszą do siebie Justin i Billie?

Billie Eilish jest teraz na topie. Nie tylko nagrała piosenkę do nowej części przygód Jamesa Bonda, ale również zgarnęła pięć statuetek Grammy. Dodatkowo mogliśmy podziwiać jej występ podczas gali rozdania Oscarów. Czy ten nagły sukces nie sprowadzi na nią kłopotów?