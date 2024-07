O poranku!

Poranek do bardzo ważny element każdego dnia dlatego zadbaj o to, żeby wstać wystarczająco wcześnie, mieć czas na 10 minutową pobudkę, ciepły odprężający prysznic i śniadanie. Niektóre gwiazdy jak np. Kasia Zielińska, Kasia Tusk czy Emily Ratajkowski uwielbiają fotografować się rano w łóżku z przepięknie przygotowaną owsianką, owocami i kawą. Jedzenie w łóżku, to jedno z ulubionych chwil każdej kobiety, dlatego nie warto sobie tego odmawiać. Daj sobie o poranku odrobinę czasu dla siebie, tak żeby nie działać w pośpiechu i nie podnosić od rana poziomu stresu. To jak zaczynasz dzień jest bardzo ważne dla kondycji twojego organizmu, tym bardziej jesienią kiedy jesteśmy narażone na działanie czynników zewnętrznych i powinnyśmy wyjątkowo aktywnie dbać o odporność. Poranne rytuały pomogą Ci pozyskać energię na cały dzień, dlatego nie można ich bagatelizować. Gwiazdy i influencerki w tym przypadku mogą być dla nas inspiracją!

Reklama

Pozytywny look!

Poczucie, że wyglądasz dobrze i jesteś pozytywnie odbierana przez środowisko to jeden z ważniejszych elementów twojego samopoczucia. Dlatego wymyśl na jesień nową fryzurę, idź do kosmetyczki, prześledź trendy i zrób sobie modny manicure. Przemyśl jak powinna wyglądać twoja jesienna szafa, żeby każdego dnia wyglądać modnie, stylowo i czuć się ze sobą dobrze. Doskonale o tym wie Victoria Beckham, która oprócz tego że zachwyca nowymi kolekcjami, jako projektantka, lubi T-Shirty które świadczą o tym, że ma dobry nastrój. Bardzo często pokazuje się w social mediach w koszulkach z hasłami „Smile” czy „Positive”.

#Sportygirl

To nie żadna tajemnica, że sport pomaga zachować formę fizyczną i psychiczną. Dlatego nie rezygnuj z ruchu i motywuj się do ćwiczeń. Warto zrobić to dla samej siebie i swojego zdrowia. Jeśli masz dostęp do plaży, mieszkasz nad morzem lub nad jeziorem, zaplanuj sobie godzinny spacer, który spowoduje że poczujesz się lepiej, wyciszysz po całym dniu i z przyjemnością rzucisz się w wir domowych obowiązków. Hailey Baldwin, obecna partnerka Justina Biebera uwielbia spacery po plaży, wystarczy odwiedzić jej Instagram, żeby się o tym przekonać.

Zobacz także

Wieczorny relaks

Kiedy już wieczorem znajdziesz znowu czas dla siebie, zadbaj o to żeby spędzić czas z bliską Ci osobą, wziąć długą kąpiel przy świecach, zadbać o ciało i pielęgnację skóry. Czas spędzony w łazience może okazać się zbawieniem dla twojego ciała i ducha. Zdecydowanie łatwiej zaśniesz, twój sen będzie lepszy, a rano będziesz zaskoczona ile pozytywnej energii czujesz i jak bardzo chcesz ją dobrze wykorzystać. Halle Berry to aktorka, która świetnie dba o swoje ciało, przestrzega diety, medytuje i dlatego tak świetnie wygląda, mimo wieku. Jej kompanem jest jej pies, z którym uwielbia uprawiać jogging, a wieczorem gwiazda zanurza się w wannie pełnej piany.

Pamiętaj, że bez względu na to jak Ty ułożysz swoje rytuały i zaplanujesz swój dzień, dobre samopoczucie zapewnią ci również dobre środki do higieny intymnej. Ultracienkie i chłonne wkładki Bella Panty Intima Cotton, powinnaś zawsze mieć w torebce. Dzięki temu, bez względu na to jak dynamiczny i złożony jest twój plan dnia, będziesz czuła się swobodnie i pozytywnie. Są ultracienkie- mają jedynie 2 mm i zostały stworzone dla kobiet, które cenią sobie naturalność i delikatność. Wierzchnia warstwa wkładki pokryta jest 100% bawełną, a sama wkładka wykonana jest z paroprzepuszczalnego laminatu, dzięki czemu skóra oddycha.

mat.prasowe

Materiał przygotowany we współpracy z marką Bella

Reklama