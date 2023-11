1 z 9

Odkąd Justin Bieber i Hailey Baldwin są razem, światowe media okrzyknęły ich najbardziej stylową parą świata. I wcale się temu nie dziwimy. Nieważne co założy Bieber i Baldwin, od razu staje się to hitem. W związku z tym, że para stała się niespodziewanie tak wielkim światowym fenomenem, postanowiliśmy zrobić dla was przegląd ich stylizacji. Co noszą najczęściej? Które marki wybierają najczęściej?

Zobacz: "Hailey Baldwin to ta jedyna" Justin Bieber planuje ślub! Co na to Selena?

Więcej: JUSTIN BIEBER ZARĘCZONY! 24-LETNI PIOSENKARZ POPROSIŁ O RĘKĘ MODELKĘ HAILEY BALDWIN

Więcej tutaj: NOWE IKONY STYLU: HAILEY BALDWIN