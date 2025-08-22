Tragiczna śmierć Stanisława Soyki. Miał wystąpić na scenie festiwalu w Sopocie!

W czwartek, 21 sierpnia, polskim światem muzyki i show-biznesu wstrząsnęła wiadomość o śmierci Stanisława Soyki. Informacja ta została przekazana w programie „Szkło kontaktowe” przez Tomasza Sianeckiego, który nie krył poruszenia. Tragedia nabiera jeszcze bardziej symbolicznego wymiaru, ponieważ artysta miał wystąpić jeszcze tego samego dnia podczas koncertu „Orkiestra mistrzów”, organizowanego w ramach czwartego dnia festiwalu Top of The Top w Sopocie. Jego planowany występ miał być jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń festiwalu. Niestety, publiczność nie usłyszała już Soyki na żywo.

Zmarł Stanisław Soyka. Teraz kiedy odbywa się święto polskiej piosenki w Sopocie, taka informacja bardzo smutna... Człowiek, który naprawdę wiele wyznaczył na polskiej scenie muzycznej przekazał prezenter.

Niedługo po tym, jak wiadomość o śmierci Soyki została potwierdzona, w mediach pojawiło się mnóstwo pożegnalnych wpisów gwiazd.

Kuba Wojewódzki żegna Stanisława Soykę

Po ogłoszeniu smutnej informacji, media społecznościowe zalała fala wpisów pożegnalnych od znanych postaci świata kultury i rozrywki. Kuba Wojewódzki nie krył silnych emocji w komunikacie, który opublikował w mediach społecznościowych.

Na miły Bóg... powinieneś wiecznie trwać napisał dziennikarz.

Małgorzata Kożuchowska w żałobie po śmierci Stanisława Soyki

Małgorzata Kożuchowska podkreśliła znaczenie muzyki Soyki w życiu jego fanów. Zwróciła uwagę na fakt, że artysta odszedł zbyt wcześnie. Warto przypomnieć, że Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat.

Na miły Bóg! Stasiu! Dziękuję! Każda Twoja piosenka to morze wspomnień! Za mało, za krótko! Wielki żal! Wielki! I smutno bardzo… napisała aktorka.

Martyna Wojciechowska oddała hołd Stanisławowi Soyce

Martyna Wojciechowska również oddała hołd zmarłemu muzykowi. Podróżniczka znana z programu „Kobieta na krańcu świata” zaznaczyła, że Stanisław Soyka trafiał do słuchaczy z różnych pokoleń.

Ty dałeś światu muzykę, która łączy ponad podziałami, która niesie nadzieję. Spoczywaj w pokoju przekazała gwiazda TVN.

Gwiazdy wspominają Stanisława Soykę

Wzruszające wpisy artystów i fanów pokazują, jak głęboko Soyka zapadł w pamięć Polaków. Małgorzata Ostrowska napisała krótkie pożegnanie.

Tak się nie mówi „do widzenia”... Stanisław Soyka miał (...) wystąpić na festiwalu w Sopocie, a tu takie straszne wieści… Serce pęka opublikowała aktorka.

Paweł Deląg także dodał pożegnalny, pełen żalu wpis.

Wielki żal, że już więcej ani jednej nuty nie napiszesz, Stasiu… Ale dużo dobra i piękna dałeś, dajesz i będziesz dawał… Muzyka płynie i to nie jest koniec… I nie mówię dziękuję, bo wciąż się będzie Ciebie słuchało i wciąż na nowo będziesz poruszał serca… przekazał aktor.

Muzyk zmarł tuż przed koncertem w Sopocie. Wiemy już, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. śmierci Stanisława Soyki. Fani artysty mają wciąż wiele pytań dotyczących tego, co się naprawdę stało w hotelu, w którym znaleziono ciało wokalisty.

