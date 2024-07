Na premierze spektaklu „Single i remiksy” pojawiło się sporo gwiazd, które tym razem w większości zdecydowały się na czarne kreacje. Wśród nich znalazły się Weronika Książkiewicz, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Glinka i Katarzyna Zielińska.

Pierwsza z aktorek tego wieczoru postawiła na małą czarną z kontrafałdami, do której dobrała chanelkę i szpilki pod kolor kreacji. Ciekawym pomysłem okazała się ozdoba na głowę wykonana z piór. Weronika Książkiewicz dobrze prezentuje się w prostych stylizacjach. Ten look zaliczamy do udanych.

Kasia Glinka i Kasia Zielińska wybrały styl retro. Obie przyszły w grzecznych sukienkach i gładko zaczesanych fryzurach. Ta druga dodatkowo zdecydowała się na czarny beret a la pensjonarka. Ich czarne torebki dopełniły całości.

Maja Bohosiewicz jako jedyna pokazała się w rockowej stylizacji. Miała na sobie mini i kurtkę wykonane ze skóry, a jako dodatki posłużyły jej zamszowe botki i kopertówka z metalowymi elementami. Nic dodać nic ująć. To była najciekawsza stylizacja tego wieczoru.



Tak prezentowały się gwiazdy na premierze spektaklu „Single i remiksy”: