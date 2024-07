Natalia Kukulska napisała:

Dbajmy wspólnie o naszą planetę! Zachęcam Was do zasadzenia w swoim ogrodzie lub na balkonie kwiatów i roślin lubianych przez pszczoły! Te małe pracowite owady zagrożone są wyginięciem. Bez ich zapylania nie będziemy mieli większości roślin, owoców, warzyw, a nawet kawy czy bawełny.

Razem możemy przyczynić się do odbudowy ich populacji!