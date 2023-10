W ciągu ostatnich miesięcy kilka gwiazd TVN zdecydowało przejść do Polsatu - wśród nich znaleźli się m.in. Izabela Janachowska czy Mateusz Gessler. Do ostatniej chwili nad transferem myślała również Małgorzata Rozenek-Majdan, ostatecznie jednak zdecydowała zostać się w TVN. Co o tym zamieszaniu na rynku sądzi Agnieszka Woźniak-Starak, nigdyś związana z TVP, dziś jedna z największych gwiazd TVN?

Reklama

Agnieszka Woźniak-Starak nie chce przechodzić do Polsatu

W rozmowie z Party.pl Agnieszka Woźniak-Starak jasno zaznacza, że nie wyobraża sobie przejścia do Polsatu, choć wyznaje zasadę "nigdy nie mów nigdy". Prezenterka "Dzień Dobry TVN" zabrała również głos w sprawie odejścia z TVN Edwarda Miszczaka i jego ewentualnego przejścia do Polsatu. Czy była zdziwiona tą informacją?

Dla mnie też to było zaskoczenie. Te plotki pojawiały się od paru lat, nigdy w nie nie wierzyłam... - mówi nam Agnieszka.

Zobaczcie rozmowę z Agnieszką!

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak o tajemniczym ukochanym: "Przede mną tylko i wyłącznie dobry czas"