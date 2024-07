5 z 10

Janusz Józefowicz cały czas kibicuj karierze Edyty Górniak. To on odkrył kiedyś ten nieoszlifowany diament, angażując 20 lat temu wokalistkę do kultowego musicalu "Metro"." Dziś mówi do niej tymi słowami: "Życzę Edycie wspaniałego przeboju na miarę jej talentu."