Gwiazdy serialu "Lekarze" w kampanii społecznej "Lekarze ratują życie"

Telewizja TVN wykorzystując popularność serialu "Lekarze" emitowanego na swojej antenie uruchomiła kampanię, która ma na celu zwiększenie liczby osób noszących w portfelu tzw. "oświadczenia woli", które pozwolą na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia chorym. Jak przekonują specjaliści, przeszczepów w Polsce jest ciągle za mało. W tym celu znani aktorzy postanowili wziąć temat w swoje ręcej, według specjalistów, jest doskonałym sposóbem, aby dotrzeć do świadomości ludzi, oswoić ich z tym trudnym tematem i przekonać do podpisania oświadczenia.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej propagującej kampanię społeczną "Lekarze ratują życie" mogliśmy zobaczyć głównych bohaterów serialu "Lekarze": Danutę Stenkę, Katarzynę Bujakiewicz, Magdalenę Różczkę czy dziennikarkę "Dzień Dobry TVN" Agnieszkę Jastrzębską.

Popieramy takie akcje!