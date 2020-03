Gwiazdy programu „Gogglebox” u Kuby Wojewódzkiego! Flirt z Sylwią Bombą i Agnieszka Kotońska w roli wodzianki!

W nowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego na kanapie u „króla TVN” gościły gwiazdy programu „Gogglebox”: Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba i Krzysztof Ufnal. Tak dziennikarz przedstawił gości:

Agnieszka Kotońska spełniła swoje marzenie i wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego w roli "wodzianki". Po tym Krzysztof Ufnal powiedział, że w telewizji widział już wszystko!

Zachwycona gwiazda hitowego programu TTV po spełnieniu swojego marzenia wręczyła Kubie Wojewódzkiemu prezent, którym był... obrus. Agnieszka Kotońska ostatecznie była zachwycona wizytą w programie Kuby Wojewódzkiego w swoich mediach społecznościowych napisała, że była bardzo zestresowana, ale ostatecznie było bardzo pozytywnie:

Kuba Wojewódzki zdecydował się na odważne wyznanie i na wstępie powiedział, że marzy o tym, aby dotknąć swoim językiem języka Sylwii Bomby. Celebrytka zaproponowała, aby tę prośbę przekazał jej mężowi, który jak sama dodała jest w podobnym wieku:

A może ja ci dam numer do mojego męża i spytasz się go, co on na to. Jest w podobnym wieku do ciebie