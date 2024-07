1 z 11

Agnieszka Rylik, Mateusz "Góral" Jarzębiak, Rafał Maślak, DJ Adamus, Bilguun, Krzysztof „Kasa” Kasowski, Misheel Jargalsaikhan i inni pojawili się na premierze teledysku Marcina Czerwińskiego, wokalisty znanego m.in. z "Must be the Music", do piosenki "Jak lew". Impreza odbyła się na... ringu w klubie bokserskim Legii Warszawa - Forty Bema. Zobaczcie zdjęcia z imprezy!

