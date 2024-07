Hollywoodzki babyboom trwa w najlepsze: gwiazdy czerwonego dywanu z dumą prezentują zarówno swoje ciążowe brzuszki, jak i… swoje superpłaskie brzuchy już po porodzie.

Nie łudźmy się jednak – ich piękne sylwetki już kilka tygodni po ciąży to wcale nie zasługa cudownych genów (a przynajmniej nie tylko), ale ciężkiej pracy i to całego sztabu ludzi: dietetyków, trenerów i najlepszych ekspertów chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.

Natalie Portman, która w marcu 2017 roku urodziła córkę Amalię (starszy synek Portman przyszedł na świat w 2011 r.), już niespełna miesiąc później wróciła do intensywnych treningów. Postawiła też na regularne ujędrnianie skóry – jako że Portman urodziła córeczkę w 35. roku życia, nie może liczyć na to, że jej ciało samo wróci do dawnej jędrności. Wysiłek się opłacił – na tegorocznym rozdaniu Złotych Globów, w czarnej sukni z ciasnym gorsetem od Diora wyglądała jak milion dolarów!

Zabiegi ujędrniania to jedne z najbezpieczniejszych po porodzie i dostępne nie tylko dla gwiazd:

– Jest kilka zabiegów, którym można się bezpiecznie poddawać jeszcze w trakcie karmienia. Na konsultację warto iść tuż po połogu, a więc po upływie ok. 6 tygodni od porodu, aby specjalista mógł ocenić jakość skóry i zaplanować najlepszy program zabiegowy – tłumaczy lek. med. Anna Płatkowska-Szczerek, specjalista medycyny estetycznej z kliniki Promedion. – W okresie karmienia wskazane są przede wszystkim masaże i endermologia (Lipomassage LPG). Stymulują one skórę, co prowadzi do jej uelastycznienia i ujędrnienia. W ten sposób przygotowujemy ją też do dalszej, bardziej „inwazyjnej” terapii.

Z kolei dla niekarmiących mam eksperci z Kliniki Promedion polecają zabiegi oparte na zaawansowanych technologiach hi-tech, dostępnych w placówce, np. zabieg Maximus, który wykorzystuje potrójną falę radiową i dynamiczną aktywację mięśni. Dzięki temu redukuje tkankę tłuszczową i cellulit, jednocześnie ujędrniając skórę.

– Działanie lipolityczne ma też zabieg Accent Ultra V Shape, którego efekty są spektakularne – mówi dr n. med. Nina Wiśniewska. – To połączenie fal ultradźwiękowych oraz fali radiowej, które doskonale radzi sobie jednocześnie z problemem wiotkości skóry i pozostałą lokalnie nagromadzoną tkanką tłuszczową. Jeśli brzuch jest wiotki i opadający, można też rozważyć podciągnięcie skóry nićmi PDO – dodaje dr Wiśniewska.

Ekspertka uspokaja, że młoda mama nie musi się obawiać bólu, bo zabieg z użyciem nici jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.



Beyonce nawet pod koniec ciąży chętnie pokazywała swój brzuszek i tak samo teraz, po ciąży udowadnia niedowiarkom, że ciąża nie szkodzi! Niektórzy podejrzewają, że gwiazda specjalnie wybiera takie stylizacje, w których wyraźnie widać, że po porodzie ani na brzuchu, ani na udach nie został jej nawet malutki rozstępik!

Aż trudno uwierzyć, że tutaj obyło się bez pomocy eksperta medycyny kosmetycznej, bo rozstępy na brzuchu i udach to jedna z najczęstszych ciążowych pamiątek. Kiedy skóra się nadmiernie rozciąga, dochodzi do zerwania włókien kolagenowych i powstania płytkich blizn. Zła wiadomość? Rozstępy nie znikają same. Dobra? Można je redukować np. dzięki laseroterapii.

– W Klinice Promedion w tym celu stosuje się laser frakcyjny iPixel Er:YAG Alma Harmony, który poprzez frakcyjne „dziurkowanie” uszkadza skórę, stymulując w niej tym samym procesy naprawcze – mówi lek. med. Anna Płatkowska-Szczerek. – Dochodzi wtedy do powstania nowego, zdrowego kolagenu i odbudowy tkanek. W efekcie blizny ulegają spłyceniu i stają się mniej widoczne. Zabieg jest bezbolesny, nie wymaga okresu rekonwalescencji.

Uzupełnieniem laseroterapii może być kilkumiesięczna kuracja peelingami chemicznymi np. kwasem TCA, który poprawi wygląd i kolor rozstępów. Co ważne, jeśli chodzi o rozstępy, czas tutaj działa na naszą niekorzyść! Im później zacznie się kuracja, tym blizna będzie trudniejsza do usunięcia.

Wielki brzuszek wygląda pięknie – dopóki trwa ciąża. Po porodzie ciążowe kilogramy mogą jednak przeszkadzać – o czym przekonała się swego czasu Mariah Carey, po swoim porodzie bliźniaków (dzisiaj już prawie 8-latków!). Piosenkarka przez długi czas maskowała swoją nadwagę ciemnymi ubraniami i wielkimi torebkami, ale w końcu zdecydowała się na bardziej zdecydowane działania.

– Najskuteczniejszym sposobem w trudniejszych przypadkach (np. kiedy dojdzie do rozejścia się mięśni brzucha, albo gdy brzuch jest bardzo obwisły) jest plastyka brzucha, często też połączona z miejscową liposukcją boczków – mówi dr n. med. Małgorzata Chomicka-Janda, specjalista chirurgii plastycznej, jeden z najbardziej cenionych lekarzy w Polsce.

– Po pomoc do chirurga równie często zgłaszają się młode mamy, które niepokoją się, że ich piersi po okresie karmienia nie wróciły do satysfakcjonującego wyglądu i są wiotkie, „puste” czy obwisłe – dodaje dr n. med. Marcin Nowak, chirurg z Kliniki Promedion.

– Powiększanie piersi w Klinice Promedion wykonuję z zastosowaniem implantów najnowszej generacji, z dożywotnią gwarancją, co dodatkowo zapewnia pacjentkom maksymalne bezpieczeństwo i komfort zabiegu. W praktyce oznacza to brak konieczności wymiany implantów co kilka lat, czego właśnie najczęściej obawiają pacjentki przed poddaniem się zabiegowi – uspokaja ekspert.

Anna Hathaway miała wyjątkowo duży brzuch w ciąży i plotkowano nawet, że w środku pieką się dwie bułeczki, a nie jedna. Okazało się, że jednak, że dziecko jest jedno – dorodny chłopczyk, ale za to dwojga imion: Jonathan Rosebanks.

Scarlett Johansson nie ukrywała, że ciąża jej nie służy, za to już po porodzie szybko wróciła do dawnej formy i dołączyła do grona najpiękniejszych mamuś Hollywood!

Intymne kłopoty po porodzie

Jedną z najbardziej wstydliwych pamiątek po ciąży jest atrofia i suchość pochwy, które uniemożliwiają satysfakcjonujące współżycie i często łączą się z nasiloną skłonnością do podrażnień i infekcji intymnych. O takich pociążowych powikłaniach nie mówią ani gwiazdy – które mogłyby pomóc przełamać tabu – ani nawet lekarze ginekolodzy. Skutek? Kobiety zostają ze swoim problemem całkiem same i często nie wiedzą nawet, że łatwo i szybko mogłyby sobie pomóc!

– Doskonały rezultat daje szybki i mało inwazyjny zabieg rewitalizacji pochwy kwasem hialuronowym. Poprawa jest odczuwalna praktycznie od razu – mówi dr n. med. Małgorzata Uchman-Musielak, specjalista ginekolog w Klinice Promedion. – Niezadowolenie z wyglądu narządów płciowych czy doznań seksualnych jest przyczyną nie tylko kompleksów, ale również znacznego pogorszenia jakości życia intymnego. Dziś mamy dostęp do szerokiej oferty małoinwazyjnych, szybkich zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia. Również nietrzymanie moczu, zwłaszcza u młodych kobiet po urodzeniu dzieci to temat tabu, tymczasem terapię należy rozpocząć jak najszybciej, w celu wyeliminowania problemu, zanim ten zacznie się z wiekiem pogłębiać – dodaje dr Uchman-Musielak.

