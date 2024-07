Cały świat żegna córkę Whitney Houston, Bobbi Kristinę Brown, która zmarła po 6. miesiącach przebywania w śpiączce farmakologicznej. Fani Whitney są wstrząśnięci i już od samego rana składają kondolencje całej rodzinie. Zobacz: Fani Whitney Houston żegnają Bobbi Kristinę Brown

Wśród żałobników znalazło się bardzo wiele gwiazd, które złożyły rodzinie Bobbi wyrazy współczucia za pośrednictwem Facebooka czy Twittera. Wśród nich m.in. Beyonce, Oprah Winfrey, Kylie Jenner, Missy Elliot, La Toya Jackson czy Paula Abdul. W ciągu godziny od pojawieniu się informacji o śmierci Bobbi, hashtag z jej nazwiskiem udostępniło aż 75 tysięcy internautów. Wszyscy podkreślają, że Bobbi jest wreszcie ze swoją matką - zmarłą tragicznie 3 lata temu Whitney Houston.



Heartbreaking. Rest in beautiful peace, Bobbi Kristina.

Posted by Beyoncé on 27 lipca 2015

Peace at Last! #BobbiKristina

— Oprah Winfrey (@Oprah) lipiec 27, 2015

Rest in peace #BobbiKristina. Got a chance to hang out with u once & I'll never forget it or you! Ugh this is so sad :(

— Kylie Jenner (@KylieJenner) lipiec 27, 2015

No parent ever think of burying their child be4 they go so extra prayers 4BobbyBrown & Cissy Houston Rest #BobbiKristina

— Missy Elliott (@MissyElliott) lipiec 27, 2015

#BobbyBrown breaks his silence after #BobbiKristina's death http://t.co/MUKsZvBt8v pic.twitter.com/ROwLXZh1QP

— Perez Hilton (@PerezHilton) lipiec 27, 2015

Rest In Peace, #BobbiKristina. ????????

— Keri Hilson (@KeriHilson) lipiec 27, 2015

Sooo Sad! My heart goes out to #BobbiKristina the Brown & Houston family and friends! May you #RIPBobbiKristina ???? We Will Always Love You!

— La Toya Jackson (@latoyajackson) lipiec 27, 2015

I was greatly saddened to hear of the passing of #BobbiKristina -I send my love & heartfelt condolences to the Brown & Houston families.

— The Real Paula Abdul (@PaulaAbdul) lipiec 27, 2015