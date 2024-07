Przez kilka sezonów najbardziej popularne wśród gwiazd były wełniane buty EMU. Teraz jednak nadeszła moda na masysywniejsze obuwie.

W tym sezonie królują skórzane buty motocyklowe. Do ich największych fanek można zaliczyć np. Emmę Watson, Rachel Bilson, Ashley Tisdale, ale także Gisele Bundchen, Dakotę Fanning, Mel C i modelkę Agyness Deyn.

Motocyklówki są wygodne, ciepłe i do tego modne! Podoba Ci się ten trend?

