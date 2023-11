Paulina Sykut, Cleo, Julia Wróblewska czy Beata Tadla zjawiły się na wyborach Miss Warszawy, które odbyły się w poniedziałek, 6 maja. Gwiazdy chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach, bo to dla nich wyjątkowa okazja do spotkań, a także zaprezentowania swoich stylizacji na czerwonym dywanie. Tym razem bez wątpienia uwaga wszystkich była zwrócona ku Paulinie Sykut, która zdecydowanie przyćmiła wszystkie gwiazdy i kandydatki do Miss! Przekonajcie się sami, przeglądając poniżej galerię zdjęć i zdecydujcie, który gwiazdorski look najbardziej wam się podobał.

