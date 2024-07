Po Londynie przyszedł czas na Warszawę! Na premierze "Skyfall", najnowszego filmu o Jamesie Bondzie pojawił się tłum miłośników cyklu o słynnym agencie. Wśród nich zauważyliśmy Grażynę Szapołowską, która wybrała na tę okazję dość niecodzienną stylizację. Aktorka postawiła na młodzieńczy look. Obcisłe spodnie, krótką kurteczkę i rozpuszczone włosy. My jednak wolimy panią Szapołowską w bardzie kobiecych stylizacjach...

Reklama

Na luźny look zdecydowała się również Maja Ostaszewska, gwiazda wyglądała jakby naprawdę wybrała się do kina, a nie na wielką premierę. W przeciwieństwie do Julli Pietruchy, która wyglądała jak prawdziwa dziewczyna Bonda. Podobnie jak Anna Samusionek, aktorce jest bardzo do twarzy w seksownej czerwieni.

Reklama

Więcej zdjęć z warszawskiej premiery Jamesa Bonda "Skyfall" znajdziecie tutaj: