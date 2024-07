W Los Angeles rozpoczął się słynny festiwal Tribeca Film Festival 2012. Filmowe święto rozpoczęła się w popularnym hotelu Beverly Hilton, gdzie magazyn Vanity Fair zorganizował wielkie przyjęcie.

Reklama

Na evencie zjawiło się wiele świetnie ubranych gwiazd. My szczególną uwagę zwróciliśmy na kilka z nich. Ivanka Trump, córka multimilionera i od niedawna projektantka mody wyglądała bardzo ładnie w skromnej i bardzo eleganckie sukience do kolana. Ciekawym elementem stylizacji są szpilki z przezroczystymi fragmentami. Ivanka wie co wiosną jest modne.

Diane Von Furstenberg zaszczyciła imprezę swoją osobą. Jedna z najsłynniejszych projektantek mody na świecie jest swoją najlepszą ambasadorką. Ubrana od stóp do głów w ubrania ze swoją metką prezentowała klasę samą w sobie.

Młoda Dakota Fanning postawiła na kolekcję Pre-Fall 2012 od Lanvin, a Leelee Sobieski, aktorka z polskimi korzeniami wybrała efektowną wiosenną kreację od Jil Sander. Biel jest w tym sezonie modna, ale nie jesteśmy do końca przekonani, czy w takiej wersji prezentuje się ona dobrze.

Reklama

jm