We wtorek w klubie Hunter's odbyła się polska premiera światowego hitu - Glossybox. Na imprezie pojawiło się sporo gwiazd zainteresowanych kosmetycznym przebojem. Na imprezie wreszcie można się było dowiedzieć o co w tym chodzi. Otóż okazuje się, że za jedyne 49 złotych Glossybox dostarcza do przetestowania w domu pięć miniproduktów zapakowanych w piękne pudełko. I to produkuty samych luksusowych marek! Gwiazdy na imprezie równie chętnie testowały co pozowały do zdjęć. Zobaczcie co się działo na imprezie.