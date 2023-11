Agnieszka Dygant, Joanna Brodzik, Natalia Kukulska, Anna Dereszowska, Ola Ciupa, Anna Oberc, Tomasz Kammel, Grażyna Szapołowska, Michał Piróg i wiele innych gwiazd pojawiło się na premierze komedii "Czy Ty to Ty?" autorstwa Johna Tobiasa w Teatrze Capitol. O czym jest?

Przezabawna, a zarazem bardzo życiowa komedia o miłości, związkach, skrywanych pragnieniach i tłumionych frustracjach, w pędzącym świecie XXI wieku. Uwikłani w schematy, codzienną rutynę, gubimy swoje marzenia. A gdy już zdobędziemy się na odwagę, żeby zawalczyć o inne życie, to czy będzie to słuszna decyzja? Czy to wyidealizowane, nieznane życie, będzie lepsze? Czy aby na pewno trawa u sąsiada jest bardziej zielona? - czytamy.