Piękna pogoda i długie, ciepłe wieczory, zachęcają do wspólnego spędzania czasu przy dobrym jedzeniu i muzyce. Tak było podczas wydarzenia Spritz Up Your Day pod hasłem #Happytogether, inaugurującej tegoroczny sezon imprezowy.

Zaproszeni mogli cieszyć się fantastyczną atmosferą w doborowym towarzystwie i włoskimi przekąskami. Za muzykę tworzącą klimat imprezy prosto ze słonecznej Italii odpowiedzialny był duet Bass Astral x Igo. Wśród gości znalazły się takie gwiazdy jak Marieta Żukowska i Zosia Zborowska.