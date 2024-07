Gwiazdy na 9. urodzinach ESKA Rock

1 z 12

Wczoraj w Warszawie odbyły się 9. urodziny Eski Rock. Na imprezie utrzymanej w rockowym klimacie pojawiło się kilka gwiazd oraz postaci związanych z rozgłośnią. Niestety na evencie nie pojawił się osobiście Kuba Wojewódzki, który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy radia.

Do białego rana bawili się za to Agnieszka Szulim i Czesław Mozil. Na imprezie pojawił się również partner dziennikarki Maciej Żakowski. Niestety para jak zwykle nie chciała wspólnie pozować do zdjęć. Oprócz nich zjawili się Kamila Baar, Barbara Kurdej-Szatan z mężem, Tomasz Puzon i Damian Ukeje.